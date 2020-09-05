«الشارقة الرياضي» يتفقد منشآت نادي خورفكان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي يرافقه عبدالله سلطان الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاحتراف وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي بالمجلس، شركة خورفكان لكرة القدم للاطلاع على أبرز الاستعدادات الجارية لانطلاق الموسم الجديد والتأكد من سير العمل في المنشآت القائمة في النادي.

بدأت الزيارة باجتماع حضره خليل غانم الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة خورفكان لكرة القدم والدكتور إيهاب سالم المدير التنفيذي للشركة، وتخلل الاجتماع زيارة ميدانية للاستاد وأبرز الأعمال الجارية فيه في ظل اللوائح الجديدة والبروتوكول الخاص بتنظيم المباريات وسط جائحة كوفيد-19.

وأشار عيسى هلال الحزامي إلى أنه تأتي هذه الزيارة امتداداً للزيارات التي تم القيام بها المجلس مؤخراً لأندية الإمارة للاطلاع عن قرب على جميع متطلباتها وتجهيزاتها للموسم بما يساهم في تحقيق الأهداف وترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ودعمهم واهتمامهم اللامحدود للمجلس وأنديته.

وأكد أن الأعمال تجري بوتيرة متسارعة في خورفكان ليبدأ الموسم الجديد في ملعبه.

ومن جانبه، أثنى خليل غانم على الزيارات المتعاقبة لرئيس المجلس وفريق عمله، واهتمامهم الكبير ومتابعتهم المستمرة لأندية الإمارة لتحقيق الطموحات على مستوى كل الفرق في مختلف الألعاب.