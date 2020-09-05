عبيد الطنيجي: البطائح يدعم تأجيل الموسم إلى أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أعرب عبيد سعيد الطنيجي، أمين سر عام نادي البطائح، عن سعادته بوجود ثلاثة فرق من فرق النادي للألعاب الجماعية تنافس في البطولات التي تشارك فيها بقوة، وعلى رأسها الفريق الأول لكرة القدم الذي نال لقب الحصان الأسود في دوري الدرجة الأولى، وفريق كرة قدم الصالات الذي أهدى النادي أول ثلاث بطولات ألعاب جماعية.

وقال الطنيجي: ما زلنا نطمح للأفضل، وفريق كرة الصالات يستعد الآن بقوة للمنافسة على لقب الدوري العام، وهو هدف مشروع لفريق البطائح الذي حقق كأس الاتحاد، وكأس الإمارات، وكأس بطولة خورفكان الدولية، ونتمنى أن تكون بطولة الدوري عام 2019-2020 خير مسك ختام لبطولاتنا في الموسم الماضي.

وأشاد أيضاً بسير تحضيرات فريق كرة السلة الذي أكمل تحضيراته الفنية والبدنية لإكمال ما تبقى من استحقاقات مرحلة من الموسم الماضي، وسيكون في كامل جاهزيته لخوض مبارياته في الأسبوع القادم، وتابع الطنيجي: «فرق الألعاب الفردية تواصل العمل بكل همة ونشاط، وطموحاتنا منها كبيرة في تحقيق أفضل النتائج، وحصد مراكز المقدمة، ومن جانبنا سنبذل كل الجهد كي تظل فرقنا في الواجهة، لأجل المحافظة على مكتسباتنا التي حققناها في السابق، ولن ندخر جهداً في سبيل المحافظة على البقاء في القمة، ومسألة التتويج وتحقيق البطولات تظل حقاً مشروعاً لنا ولغيرنا، وهي بلا شك مرتبطة بالتوفيق في الأمتار الأخيرة من كل المسابقات».



طموحات كبيرة



وفي ما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم الذي يحظى باهتمام كبير من إدارة نادي البطائح قال عبيد الطنيجي: كل شيء يسير على ما يرام ونحن ندعم توجه اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، الخاص بتأجيل انطلاقة الموسم الكروي إلى أكتوبر / تشرين الأول القادم من منطلق المحافظة على صحة الجميع، وأعتقد أن التأجيل سيمنح الأندية فرصة لمزيد من الإعداد والتحضير للموسم الجديد، وبكل تأكيد يصب في مصلحة الكرة، لأنه كلما كان الإعداد جيداً، انعكس على مستويات الأندية وارتفاع المستوى الفني لجميع الفرق، وبعد التشاور مع الجهازين الفني والإداري نرى أن تأجيل انطلاقة الموسم سيكون من مصلحة الفريق، وسيتواصل الإعداد لفريق الكرة وفق الخطة المرسومة، وخاطبنا بعض الأندية لخوض مباريات ودية في الفترة القادمة، ولا بد من استغلال التأجيل لأجل دعم مرحلة الإعداد بمباريات ودية تساعد الجهاز الفني للوقوف على مستويات جمع اللاعبين، وإذا كان هناك ثغرات أيضاً سنعمل على سدها لاستكمال صفوف الفريق بأفضل اللاعبين، ونتمنى أن نوفق في تحقيق جميع أهدافنا في الموسم الجديد، وكل الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي على الدعم والمساندة والمتابعة.