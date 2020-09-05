شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة رونالدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ربما يضطر كريستيانو رونالدو للانتظار عدة أيام أخرى قبل محاولة تسجيل هدفه ال100 مع منتخب البرتغال، بعد تعرضه لإصابة في القدم أثارت الشكوك حول مشاركته في مباراة بلاده اليوم السبت. وقال المدرب فرناندو سانتوس: «تحوم شكوك حول لحاقه بالمباراة، تدرب جيداً يومي الاثنين والثلاثاء، لكن يوم الأربعاء اشتكى من ألم في أصبع بالقدم، بدا الأمر لسعة نحلة، لكن تبين أنها عدوى. تم علاجه بالمضادات الحيوية، ويبدو أنه عاد لطبيعته، لكن لا يزال يتعين علينا تقييم حالته».
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