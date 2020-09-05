«هزعل لو جاب جون».. إكرامي: «مش هخلي رمضان صبحي يلعب قدام الأهلي»

علق حارس مرمى الأهلي السابق، الكابتن إكرامي الشحات، على انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز.

وقال إكرامي، في حوار مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"،: “حسيت بحاجة وحشة فى قلبي عند رؤية رمضان صبحي بقميص بيراميدز”.

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وأضاف إكرامي: “حسيت بحاجة وحشة في قلبي، ولو كان رمضان قالي على الموضوع ده قبل ما يتفق مع الناس ويوقع كنت قولتله متمشيش من الأهلي، لأني دايما بميل للون الأحمر وحبي للنادي الأهلي فوق كل شيء”.

وأشار "وحش إفريقيا" إلى أنه تحدث مع مدير أعمال رمضان صبحي، قائلاً: “قالي إنه جايله عروض من إيطاليا وتركيا، حتى أنا رفضت وقولتله بلاش تركيا، وفى نفس الوقت العرض الإيطالي ماكنش قوي، فتم رفض العرضين، وكان في عرض في أمريكا لكن محصلش نصيب فيه.. وهزعل لو رمضان جاب جون في الأهلي وأنا مش هخليه لا هو ولا شريف يلعبوا ماتش الأهلي”.

وتابع إكرامي: “الأهلي بيكسب برمضان ومن غير رمضان وقبله كسب بالخطيب ومن غير الخطيب وبصالح سليم ومن غيره، الأهلي مش بيقف على حد ودي مش جملة بتتقال كدة وخلاص دي كلمة حقيقية وأحد أهم خصائص النادي الأهلي، ومفيش لاعيب يبقى رحيله خسارة على الأهلي”.