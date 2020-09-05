سيد عبدالحفيظ يتحدث عن أزمة كهربا الأخيرة.. ويشير إلى ’’مسئول’’: «انت أكتر واحد تعرف وجع القفا»

وجه مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، رسائل نارية عقب انتصار فريقه أمام وادي دجلة، بهدفين نظيفين، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة رقم 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتطرق عبدالحفيظ للحديث عن أزمة اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، والرد على "مسئول" لم يحدد إسمه.

ونستعرض لكم أبرز الرسائل التي وججه عبدالحفيظ في حديثه لقناة الأهلي:

- مواجهة دجلة من أصعب وأهم المواجهات هذا الموسم ونجحنا في الانتصار. دجلة من أصعب فرق الدوري منذ أكثر من سنة.

- أتمنى من اتحاد الكرة مخاطبتنا بجدول الدوري لنعلم متى سنلعب عقب لقاء حرس الحدود المقبل.

- قد يكون تأخر اتحاد الكرة في إرسال الجدول بسبب حسابات بطولة إفريقيا.

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- تأجيل إفريقيا؟ أصبحنا نعرف المعلومات من الصحف المغربية ومن المسؤولين في المغرب، وهذا لغز غريب جدا وليست أول مرة.

- كان لدينا خيارين أمام أزمة كهربا، وهو نفي الأمر وتصوير فيديو بذلك وأن يقسموا على "المصحف الشريف" أنه لم يكن هناك تدريب من الأساس، والأمر الثاني هو مواجهة الأمر بشجاعة، وفي النهاية اخترنا أن نعلن كل التفاصيل.

- أحد المراسلين سأل مسئول في فريق آخر عن رأيه في أزمة كهربا، وقبلها تحدث والد هذا المسئول الذي هو رئيس النادي، ليتحدث عن أزمة كهربا أيضا، وعندما أخرج للحديث عن ناديهم وبالأرقام، يقولون لماذا تتحدث عن نادينا.

- من سطحية هذا المسؤول أنه يقول إنه يعيش "أحلى أيام حياته"، هل تتخيلون أنه يعيش "أحلى أيام حياته" والفارق بين ناديه والأهلي 20 نقطة، إذا كيف ستكون فرحته إذا ذهب معنا لكأس العالم للأندية أو تواجد في فندق واحد مع فريق بايرن ميونيخ أو غيره؟

- الأهلي يحصد لقب الدوري منذ 16 عاما ولم يخسره إلا مرة وحيدة ورغم ذلك يخرج الإعلام ويقول "رجعولنا الأهلي بتاع زمان". النادي الذي يخرج المسئول عنه ويتحدث عننا، لم يكن الوصيف في الدوري من الأساس في آخر 5 سنوات.

- رئيس نادي معين خرج ليقول إن "في لاعب عندنا ضربني" وسأرد لأن الأمر يمسني بشكل شخصي، وأقول له بعيدا عن استحالة حدوث هذا الأمر، ولكنني لم أتعجب مما تقول لأنك ضُربت من قبل وتعلم ذلك جيدا. أنت اعتدت على تلقي الضرب.

وبفوز الأهلي أمس، يرتفع رصيد الفريق الأحمر إلى النقطة 65 ومتصدراً لجدول ترتيب الدوري الممتاز، ليقترب خطوة جديدة من حسم اللقب بشكل رسمي، حيث يحتاج فقط إلى 4 انتصارات لحسم اللقب، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 26 في المركز الـ 13.