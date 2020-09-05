إيطاليا تنجو من الخسارة أمام البوسنة

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فلورنسا: نجا المنتخب الإيطالي لكرة القدم من خسارة أمام البوسنة والهرسك بعد اقتناصه هدف التعادل 1-1 الجمعة على أرضه في فلورنسا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول ضمن النسخة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

ويعود الفضل بتعادل إيطاليا للاعب إنتر ميلان ستيفانو سينسي الذي سجل الهدف في الدقيقة 67، بعد تقدم الضيوف عن طريق لاعب روما إدين دزيكو (57).

وفشل المنتخب الإيطالي في تحقيق فوزه الثاني عشر على التوالي، لكنه حافظ على سجله خاليا من الهزيمة منذ السقوط أمام البرتغال ضمن النسخة الأولى من المسابقة نفسها في الجولة الثانية أمام البرتغال صفر-1، قبل أن يتوج الاخير باللقب على حساب هولندا.

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وخاض المنتخب الإيطالي اخر مبارياته قبل مرحلة تعليق النشاط الكروي جراء فيروس كورونا المستجد، في 18 نوفمبر الماضي، انتهت بفوزه على أرمينيا 9-1 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020 التي تم تأجيلها إلى صيف العام المقبل بسبب تداعيات الوباء، وهي ثاني أطول فترة غياب للـ"ازوري" عن الملاعب إذ امتدت لـ291 يوما، فيما كانت الأطول بين نوفمبر 1945 وكانون الأول/ديسمبر 1946 (385 يوما).

افتتحت البوسنة التسجيل عن طريق دزيكو في الدقيقة 57 الذي استفاد من ارتداد كرة زميله توني سونجيتش فسددها في المرمى بعيدا عن الحارس جيانلويجي دوناروما.

واحتاج سينسي لعشر دقائق لادراك التعادل، بعد تمريرة متقنة إلى داخل منطقة الجزاء من لاعب نابولي لورينزو إنسيني فاستقبلها بتسديدة وهو يسقط، لتصطدم بساق المدافع وتخادع الحارس البوسني إبراهيم سيهيتش.