شكرا لقرائتكم خبر عن 30 أكتوبر انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد المصارعة عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 30 أكتوبر المقبل، و الخاصة بمناقشة الميزانية و الحساب الختامي للاتحاد ، عن الفترة الماضية ، وذلك بحصور أعضاء الجمعية العمومية و الهيئات الرياضية ممن لهم حق الحضور .

ومن المقرر إرسال التصنيف الهيئات الرياضية التابعة للاتحاد ، إلى اللجنة الأولمبية لاعتمادها قبل العمومية التي تحدد لها الشهر المقبل ، وأرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعميما إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية واعتماده مبدئيا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائي من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التي من حقها المشاركة في الجمعيات العمومية وذلك في حالة انتهاء الموسم الرياضي 2019/2020.

من ناحية أخرى انتظم لاعبو المنتخب في المعسكر الذى يقام بالقرية الأولمبية بالاسماعيلية استعدادا للبطولات المقبلة والمقرر انطلاقها ديسمبر القادم .

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قرر الاتحاد الدولى للمصارعة تأجيل البطولات التى تندرج ضمن الأجندة الدولية حتى نوفمبر المقبل، على أن يتم إعادة تقييم الوضع خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

وتلقى الاتحاد المصرى للمصارعة خطابا من نظيره الدولى يخطره بتأجيل بداية النشاط الدولى ، وكذلك إلغاء جميع البطولات الدولية خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين، حيث خاطب الاتحاد الدولى الاتحادات المحلية بالقرار.

وجاء قرار تأجيل البطولات للمرة الثانية بعدما سبق وأعلن الاتحاد الدولى تأجيل البطولات إلى شهرى أغسطس وسبتمبر بسبب تفشى فيروس كورونا، ولكن تلقى الاتحاد أمس خطابا بتأجيل البطولات وإلغاء بعضها.