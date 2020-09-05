شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يؤكد تسليم كأس أفريقيا لاتحاد الكرة بعد يوم من الرجوع لمصر فى 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب، مدرب المنتخب الأوليمبي، أن كأس 2006 و2008 تشبه كأس 2010، مشيرا إلى أن كأس أفريقيا بعد أن تمت مقابلة الرئيس بيوم واحد فقط، وتم تسليمه إلى اتحاد الكرة، وقال: "مفيش حاجة اسمها الكأس ميرجعش، والكأس ده معمول في شركة في مصر، أنا معرفش هل بيتكتب على الكأس السنة اللي تم تسليم الكأس فيها ولا لأ، لكن معتدقش أن ده بيحصل".

وأضاف شوقى غريب، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "واللى معاه كأس 2010 يجيبه ونعمله كأس جديد مكانه لأن ده تراث رياضي في الكرة المصرية، وهو حاجة مش هتتكر تاني".