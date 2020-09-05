شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى: أنا أهلاوى جدا وأعشق محمد صلاح..ونفسى نبطل خناقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان المصرى العالمى خالد النبوى عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى مراسم سحب قرعة مونديال كرة اليد، التى ستقام مساء اليوم السبت تحت سفح الأهرامات، مشيرا إلى أن مصر قادرة على تنظيم أكبر البطولات العالمية، كما أوضح أن الهدف من هذا الحدث الكبير هو توصيل رسالة بأن مصر كما علمت العالم كله من قبل، فإنها أيضا مازالت قادرة على العطاء وأن تمد العالم بثقافات وحضارات جديدة.

وأعلن النبوى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إنه يشجع النادى الأهلى المصرى، قائلا:" أنا أهلاوى جدا ..لكن ماعنديش أى مشكلة مع أى زملكاوى، ومحمد صلاح أكبر من مجرد لاعب كرة قدم، لان ربنا اختاره ليكون رمز كبير ويقدم رسائل قوية بعيدا عن الكرة، كما أنه حقق ما لم يحققه أساطير كرة القدم فى مصر مثل الخطيب وحسن شحاتة ومحمد بركات وحازم إمام وغيرهم".

تابع الفنان العالمى أنه يتمنى أن تنتهى المشكلات والأزمات بين الأهلى والزمالك وأن ننظر إلى الأمام حتى نتقدم كرويا وفى كل المجالات، قائلا:" أتمنى البرامج لما يدخل ضيف علشان يتخانق نقوله لا احنا مش هنتخانق احنا هنشتغل علشان نتقدم".