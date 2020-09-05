شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عن دروع مفقودة بجانب كأس أمم أفريقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن عدم وجود كأس أفريقيا لم يكن مفاجأة، مشيرا إلى أنه فى أحداث اقتحام الاتحاد في عام 2013 تمت سرقة عدد من الكؤوس، مشيرا إلى أنه يتم الآن عملية تطوير اتحاد الكرة، وخلال البحث في المخازن عن المقتنيات المتواجدة من أجل وضعها في الواجهة بعد التطوير فتم التأكد من فقدان الكثير من الأشياء.

وأضاف العطار، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "كأس أفريقيا 2010 و1998 والكؤوس العربية التي حصل عليها منتخب مصر غير موجودة، بالإضافة إلى الدروع الأخرى التي تم الحصول عليها ليست موجودة، والداخلية استطاعت تسترد بعض الأشياء المفقودة وجار حصر ما تبقى من الأشياء ويتم عمل عملية جرد".