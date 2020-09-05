شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم يعلق على سرقة كأس أمم أفريقيا 2010 من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ثروت سويلم، المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، إنه لا يتحدث في الإعلام منذ أن ترك اتحاد الكرة، وإنه فوجئ أن هناك كأس أمم أفريقيا غير موجود، مشيرا إلى أن الألتراس اقتحموا الاتحاد وأشعلوا النيران فيه، وتم عمل المحاضر في وجوده، وتمت سرقة كؤوس 2006 و2008، ولا أعلم كأس 2010 موجود أم لا، وتم استرجاع الكأسين اللذين تمت سرقتهما، وهي أمور مثبتة بمحاضر رسمية.

وأضاف سويلم، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "اللي بيثار حول سرقة كؤوس أو كأس من اتحاد الكرة هو أمر يسىء لاتحاد الكرة لأن المكان ده فيه موظفين ومسئولين منذ أكثر من 20 عاما، وإن كان هناك مساءلة رسمية يجب أن تتم مع جميع المسئولين الحاليين والسابقين".

وقال: "كل الكؤوس كانت موجودة يوم ما كنت ماشي من الاتحاد، فيما عدا كأس 2010، الكأس من الأساس ماجاش من يوم ما اتسرق عام 2013، ومش بس الكأس اللى اتسرق ده في مقتنيات تانية اتسرقت".