شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى الجولة الـ19 بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 19 بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد 6 مباريات، وشهدت هذه الجولة فوز كلا من، طلائع الجيش على سموحة 3/2 و الزمالك على هليوبوليس 3/1 و الأهلى على سبورتنج 3/ 0 والقناة على الاتحاد السكندري 3/1 و بتروجت على طنطا 3/0 والطيران على الشمس 3/1 .

بينما تقام الجولة الـ 20 يوم الأثنين القادم بمواجهات بين كلا من ، طلائع الجيش مع الشمس و بتروجت مع الطيران و الإتحاد السكندرى مع طنطا و الأهلى مع القناة و الزمالك مع سبورتنج و سموحة مع هليوبوليس .

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وأرسل مسئولو اتحاد الطائرة، برئاسة الدكتور سامح حمدى، التصنيف الجديد للأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماده، استعداداً لإقامة الجمعية العمومية غير العادية، حيث من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية أواخر سبتمبر القادم.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.