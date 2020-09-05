شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد حسن: الكأس مختفى منذ 10 سنوات.. لماذا يثار الموضوع حاليا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، استيقظت من النوم على اتصالات كثيرة من مواطنين وصحفيين تسألنى على الكأس ولا أعرف لماذا زج الكابتن أحمد شوبير باسمى في الموضوع، وأنا أكن له كل الاحترام ولكن كان من المهنية أن يسألنى كحق للرد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى الذى يقدمه الإعلامي رامى رضوان: لماذا يثار حاليا هذا الموضوع في ظل وجود 3 مجالس لماذا لم يتحدثوا عن كأس غائب منذ 10 سنوات ولماذا لم يقل أحمد شوبير أنه تم اختراق اتحاد الكورة من قبل واختفاء الكؤوس والميداليات.

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وتابع: أنا رديت الصبح بصورة لأربعة كؤوس وقلت يا جماعة هما أربعة كؤوس مش كأس واحد وقولت على سبيل الهزار لو عاوزين الخامس نرجع نلعب ونجيبه وسلمت كأس إفريقيا لاتحاد الكرة ولا أعرف لماذا أثير هذا الموضوع الآن، ولا أعرف مكان كأس أمم أفريقيا واتحاد الكرة تواصل معى للسؤال عن مكان الكأس.

وأكمل: أنا عملت ماكيتات للكئوس في بيتى ولم استطع ان أصنع ذلك الثقيل الذى فزنا به في 86 ، واتحاد الكرة كان لابد أن يفتح المخازن منذ 10 سنوات.