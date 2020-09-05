أول تعليق رسمي من المغرب حول مصير دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد محمد مقروف المتحدث الرسمي بالاتحاد المغربي لكرة القدم، على الاتهامات بحد قوله بشأن سيطرة الاتحاد المغربي برئاسة فوزي لقجع على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

مقروف خرج في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح السبت :"هناك من المغالطات حول سيطرة المغرب على كاف إذًا لنرى ماذا حققت الأندية المغربية من نتائج في الموسم الماضي".

وأضاف :"الوداد ظُلم من الترجي في الذهاب والإياب بنهائي الأبطال خلال النسخة الماضية، أيضًا فريق الزمالك توّج بلقب الكونفدرالية على الرغم من شكوى فريق نهضة بركان من الناحية التحكيمية وتحديدًا في واقعة عدم طرد حارس الزمالك خلال ضربات الترجيح".

وعن الجدول الذي أعلنته رابطة كرة القدم المغربية، علّق :"هذا الموضوع شأن داخلي، لدينا مؤجلات بسبب فيروس كورونا، عندما وضعنا الجدول كان الأساس الاعتماد على قرار الاتحاد الأفريقي النهائي بشأن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية".

وواصل :"رغم إعلان الاتحاد الأفريقي مواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية إلا أنها ليست نهائية بسبب الظروف الحالية بعد جائحة فيروس كورونا إلى جانب إغلاق المطارات".

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وأنهى :"جدول الدوري المغربي بعد تعديله رهين قرار كاف من أجل اعتماده أو من عدمه".

وكان من المفترض أن تقام مباراتي الأهلي ضد الوداد والزمالك أمام الرجاء في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، على أن تقام موقعتي الإياب في مصر وتحديدًا في الثاني والثالث من أكتوبر المقبل.

تقارير مغربية كشفت أن "كاف" سيتخذ قرارًا بتعديل مبارتي نصف النهائي على أن تقام في شهر أكتوبر المقبل بدلاً من سبتمبر.

وصعد الأهلي للمربع الذهبي بعد فوزه على بطل جنوب أفريقيا فريق صنداونز بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل نجح الزمالك في إقصاء حامل اللقب الترجي بالفوز عليه بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.

في المقابل، يلعب فريق بيراميدز في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية حيث من المقرر أن يواجه فريق حوريا كوناكري الغيني في دور الأربعة، على أن يكون لقاء الطرف الثاني بين فريقي حسنية أغادير ونهضة بركان المغربيين.