لجنة الحكام: قرارت جهاد جريشة في مباراة الأهلي ودجلة صحيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن القرار الذي اتخذه الحكم جهاد جريشة بشأن هدف فريق وادي دجلة في الأهلي صحيح.

وأضاف رئيس لجنة الحكام في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح السبت :"لاعب وادي دجلة كان متسللاً واللاعب منع أيمن أشرف مدافع الأهلي من الوصول للكرة".

وتابع :"القانون يوضح أن هذه الحالة تعتبر ركلة حرة مباشرة تحتسب لصالح الأهلي بداعي التسلل على لاعب دجلة لذا إلغاء الهدف قرار صحيح من جهاد جريشة".

وعن وجود ضربة جزاء لدجلة في الشوط الأول، أوضح :"قرار جهاد جريشة صحيحًا أيضًا في هذه الحالة بسبب الكتف في الكتف بين مدافع الأهلي رامي ربيعة ومهاجم وادي دجلة مروان حمدي".

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وشهدت مباراة الأهلي ووادي دجلة إثارة حول قرارات الحكم جهاد جريشة بعدما رفض احتساب ضربة جزاء للفريق الدجلاوي في الشوط الأول إلى جانب هدف لنفس الفريق في الشوط الثاني بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو "VAR".

ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة عبّر عن غضبه بعدما كتب عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" عقب اللقاء :"تقنية العار للكرة المصرية".

واستطاع الأهلي أن يتفوق على دجلة من حيث النتيجة بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على "استاد القاهرة" ضمن ختام مباريات الأسبوع الـ24 من مسابقة دوري we المصري.

وواصل الأهلي تربعه على صدارة الدوري برصيد 65 نقطة بفارق 20 نقطة كاملة عن الزمالك وبيراميدز صاحبي الترتيب الثاني والثالث.