"العجوز مدير كرة وحمص مدرباً".. الإسماعيلي يُعلن عضوا جهازه الفني الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:
أعلن نادي الإسماعيلي تعيين أحمد العجوز، مدرباً عاماً قائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص كمدرب على أن يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي ومدرب أحمال أجنبي أيضاً.
وأشار نادي الإسماعيلي، عبر بيان رسمي صادر عنهم مساء يوم أمس الجمعة، إلى أن العجوز وحمص سيقودان الإسماعيل لحين وصول المدير الفني ومدرب الأحمال.
وأتم نادي الإسماعيلي بيانه بالإشارة إلى أن مجلس إدارته وافق على استقالته أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عن عدم الاستمرار في مهمتهم.
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