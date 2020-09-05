كرة سلة.. الاتحاد يحقق فوزا مثيرا على الاهلي في سلسلة نهائي دوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

حقق الاتحاد السكندري فوزاً مثيراً على الأهلي في الوقت الإضافي بنتيجة 101-94، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 93-93، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتقدم الاهلي في الفترة الاولي بنتيجة 25-24، لكن زعيم الثغر تفوق في الفترة الثانية بنتيجة 26-19، لينتهي الشوط الأول بتفوق الاتحاد بنتيجة 50-44.

وشهدت الفترة الثالثة إثارة متبادلة بين الفريقين، حسمها الاتحاد لصالحه بنتيجة 23-20، ليواصل الفريق السكندري تقدمه بنتيجة 73-64.

وارتفعت إثارة المباراة خلال الفترة الرابعة من المباراة والتي شهدت ادراك الأهلي للتعادل عند النقطة 93-93، قبل نهاية اللقاء، وأتيحت هجمة للفريق الاحمر عن طريق يونج الذي سدد الكرة قبل النهاية لكنها اصطدمت بالحلقة لينتهي الوقت الأصلي بنتيجة 93-93.

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وشهد الوقت الإضافي تفوق لزعيم الثغر الذي حسمه لصالحه بنتيجة 101-94.

ليتقدم الاتحاد السكندري في مواجهات بلاي أوفس لنهائي دوري السوبر بنتيجة 1-0 في المواجهات.

ويحتاج الفريق السكندري للفوز بمباراتين من أجل التتويج بدوري السوبر.

بينما يحتاج الاهلي للفوز بثلاث مباريات من أجل الفوز باللقب.

وستقام المباراة الثانية بين الأهلي والإتحاد يوم الاحد المقبل على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، في تمام الثامنة والنصف مساء.