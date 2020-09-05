"الزمالك لو كان متصدرًا لألغى الدوري".. تصريحات نارية من مدرب دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عبّر محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، عن غضبه من أداء الحكم جهاد جريشة خلال إدارته للقاء الأهلي ووادي دجلة والتي انتهت بهدفين دون رد لصالح الفريق الأحمر ضمن الجولة الختامية من الأسبوع الـ24 بمسابقة دوري we المصري.

وقال عبد الواحد في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"الأهلي لا يحتاج لمساعدة الحكام في دوري شبه محسوم له، لا يوجد عدالة تحكيمية وتعرضنا للظلم من جهاد جريشة بعدما رفض احتساب ضربة جزاء لصالح مروان حمدي إلى جانب قراره بإلغاء هدف صحيح لنا".

وأضاف مدرب دجلة :"الجهاز الفني بالكامل يشعر باستياء بسبب قرارات جهاد جريشة، لماذا لم يعود جريشة إلى الفار من أجل التأكد في صحة ضربة الجزاء الذي رفض احتسابها في الشوط الأول".

وتابع :"في الشوط الثاني رفض احتساب هدف صحيح لصالحنا، لو كان حدث العكس لكان جهاد جريشة لصالح الأهلي".

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وواصل مدرب دجلة هجومه :"الأهلي يتلقى مجاملة من معظم الحكام، ونحن لا نقل عن الأهلي أو الزمالك لابد من وجود العدالة".

وأنهى :"الزمالك لو كان متفوقًا بفارق 15 نقطة لكان اتحاد الكرة ألغى مسابقة الدوري هذا الموسم".

وشهدت مباراة الأهلي ووادي دجلة إثارة حول قرارات جهاد جريشة بعدما ألغى هدفًا لصالح الفريق الدجلاوي بعد الرجوع لتقنية الفيديو "VAR".

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مسابقة ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بفارق 20 نقطة عن الزمالك وبيراميدز بعد مرور 24 جولة من مسابقة الدوري.