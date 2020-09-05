ناشيء الأهلي لمصراوي: تعاقدت مع النجم الساحلي لـ 4 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد محمود صابر ناشئ الأهلي، مواليد 2002 بالقلعة الحمراء، أنه وقع على عقود الانضمام لفريقي لنجم الساحلي لمدة ٤ سنين.

وكان ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، قد أشار الى أن محمود صابر يُعد من المواهب التي تلعب في مركز المدافع الأيمن، وأنه اقترب من التوقيع لنادي كبير في تونس.

وقال صابر في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه تعاقد مع فريق النجم الساحلي، للتواجد مع الفريق التونسي لمدة 4 مواسم مقبلة.

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وأوضح صابر في تصريحات سابقة لمصراوي، أنه حين جلس مع أمير توفيق مدير التعاقدات منذ حوالي 7 أشهر لتوقيع عقد احترافي مدته خمس سنوات، لكنه رفض لأنه كان يريده أن يوقع على بياض وفقا لتكليفات لجنة التخطيط لقطاع الكرة له.

ويملك اللاعب وكيلين انجليزييين الأول إسمه رون والثاني هو شزات يعقوبي بجانب وكيل مصري اسمه أحمد حسين وهم طلبوا مني عدم التوقيع علي بياض".

وكان اللاعب قد تلقى عدة عروض عن طريق وكلاء أعماله من أندية أوربية في الفريق "ب" من أندية فالنسيا الإسباني وستوك سيتي الانجليزي ورينجزر الاسكتلندي بجانب بنفكيا البرتغالي.