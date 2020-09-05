"هدف صحيح وضربة جزاء".. جوزيه ينتقد جهاد جريشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال مانويل جوزيه المدير الفني المخضرم السابق لفريق النادي الأهلي، إن كان هناك اشتباه في ضربة جزاء ضد الفريق الأحمر في لقاء وادي دجلة.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب وادي دجلة بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن ختام مباريات الأسبوع الـ24 من مسابقة دوري we المصري.

وأضاف جوزيه في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" مساء الجمعة :"يوجد اشتباه في ضربة جزاء على الأهلي وتحديدًا في فرصة مروان حمدي مع رامي ربيعة مدافع الأهلي".

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وتابع المدير الفني البرتغالي :"وادي دجلة كان لديه هدفًا صحيحًا من وجهة نظري، التحكيم لم يكن على ما يرام".

وشهدت مباراة الأهلي ووادي دجلة كرة جدلية في الشوط الثاني وتحديدًا عقب تسجيل مدافع دجلة خالد رضا هدفًا لفريقه إلا أن جهاد جريشة حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو VAR.

مالك نادي وادي دجلة بدوره خرج عبر المباراة ليعبر عن غضبه، قائلاً عبر صفحته على "فيسبوك" :"تقنية العار للكرة المصرية".

جدير بالذكر أن الأهلي واصل تربعه على صدارة الدوري برصيد 65 نقطة بفارق 20 نقطة عن الزمالك وبيراميدز صاحبي الترتيب الثاني والثالث في جدول ترتيب المسابقة.