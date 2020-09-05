وليد سليمان يرد على موقفه من العرض المغري للرحيل عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف وليد سليمان نجم النادي الأهلي الحالي، أنه تلقى عرضًا مغريًا من أجل ترك القلعة الحمراء، لافتًا إلى أنه رفض الرحيل مفضلاً البقاء في صفوف الفريق من أجل الاعتزال داخل صفوف الأهلي.

وأضاف سليمان في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" مساء الجمعة :"الجميع يعرف أنني حاربت من أجل الانتقال للأهلي، والاعتزال في صفوف الفريق من أولوياتي".

وكانت إدارة الأهلي توصلت لاتفاق مع وليد سليمان على تجديد عقده لمدة موسمين حيث كان من المقرر أن ينتهي عقد "الحاوي" بعد نهاية الموسم الحالي.

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وعن أهداف فريقه في الفترة المقبلة، أوضح :"الجميع على قلب واحد وخلال سبع مباريات قد نحصل على بطولتين سواء بطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأفريقي إلى جانب الوصول لكأس العالم للأندية".

وحول مشادة لاعب الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" الأخيرة، قال :"المشكلة انتهت سريعًا، وهيّ أمور من الوارد أن تحدث".

وكانت إدارة الأهلي فرضت غرامة مالية على "كهربا" قدرها مليون جنيه عقب مشادته في مران الفريق قبل لقاء وادي دجلة.

جدير بالذكر أن وليد سليمان شارك في لقاء الأهلي ووادي دجلة ليقود الأحمر بالفوز بهدفين دون رد، الأمر الذي جعل الأهلي يواصل تربعه في البطولة المحلية برصيد 65 نقطة بفارق 20 نقطة عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب.