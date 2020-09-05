أحمد الشناوي: إلغاء هدف دجلة قرار لا يفهمه سوى "المتخصص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، إن قرار جهاد جريشة بإلغاء هدف وادي دجلة في مرمى النادي الأهلي صحيحاً ولا يفهمه سوى الشخص المتخصص لا المدرب أو اللاعب.

وأضاف الشناوي ـ خلال ظهوره بفضائية أون سبورت عقب المباراة ـ :"هناك تداخل من قِبل لاعب واي دجلة المُتسلل مع لاعب الأهلي وهي إعاقة يُعاقب القانون عليها اللاعب المتسلل فلاعب الأهلي كان يحاول اللحاق بالكرة".

وشهدت مباراة الأهلي ووادي دجلة إثارة في شوطها الثاني من خلال رفض الحكم جهاد جريشة احتساب هدفًا لصالح الفريق الدجلاوي بداعي التسلل على المدافع خالد رضا، حيث عاد جريشة لتقنية الفيديو ليقرر عدم احتساب الهدف الأمر الذي أثار الفريق صاحب القميص الأصفر.

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وواصل الأهلي تربعه على صدارة الدوري ليصبح رصيده 65 نقطة بفارق 20 نقطة عن صاحبي المركز الثاني والثالث فريقي الزمالك وبيراميدز.

في المقابل، تلقى وادي دجلة خسارته العاشرة خلال هذا الموسم ليتراجع للمركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة المقبلة نظيره حرس الحدود مساء الإثنين المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ25، في المقابل يلعب دجلة أمام المقاولون العرب.