عبدالحفيظ: هناك مسئول متأخر عن الأهلي 20 نقطة ويقول إنها أفضل أيام ناديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن النادي اختار التعامل بشفافية مع عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا، قائلًا إن مسئولًا بأحد الأندية اعتبر أن هذه الأيام الأفضل بالنسبة لناديه، رغم أنه متأخر في جدول الترتيب بـ20 نقطة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لقناة الأهلي عقب الفوز على وادي دجلة في الدوري: "بالنسبة لعقوبة كهربا كان أمامنا أولًا أن نقوم بالتكتم على الأمر والإنكار سواء عاقبنا اللاعب أم لم نعاقبه، ونخرج أمام الجميع ننكر حدوث الأمر، ثم يخرج اللاعب ويقسم أمام الجميع بعدم وجود شيء، أو نتحلى بالشفافية لكن اختيارنا كان إعلان الموقف للجميع".

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وتابع: "من ينتقدني لا يستهدف شخصي، إنما يستهدف النادي الأهلي ويحاول التأثير عليه، فلو لم أكن موجودًا في النادي الأهلي ستجد من يستهدف الأهلي في صورة شخص تاني".

وأضاف: "هناك مسؤول في ناد آخر ظهر على قناة بالأمس، وعلق على قضية كهربا وأخذ يقيمها، والغريب أنه يقول إن ناديه يعيش أفضل أيامه والفارق مع الأهلي 20 نقطة، فماذا يمكن أن يقول لو تأهل لكأس العالم للأندية؟"

وبات الأهلي بحاجة إلى 11 نقطة في 10 جولات مقبلة من أجل الفوز بالدوري للمرة الـ42 في تاريخه.