تحدث الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عن عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخبنا الوطني. لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخبنا الوطني. وأكد ديسابر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "عبدالله السعيد لاعب كبير ومهم في أي فريق". "نمبر وان" على قناة "النهار": "عبدالله السعيد لاعب كبير ومهم في أي فريق". وتابع: "الأهلي تأثر كثيرا برحيل عبدالله السعيد وافتقد خدماته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديسابر: عبدالله السعيد لاعب كبير والأهلي تأثر برحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.