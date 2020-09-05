ديسابر يكشف حقيقة عودته لتدريب الإسماعيلي

كشف الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عن دخوله في مفاوضات مع الإسماعيلي من أجل العودة لتدريب

الدراويش من جديد.

وأكد ديسابر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة

"النهار": "لم يدخل الإسماعيلي في مفاوضات معي وأنا لن أعود من جديد".

وتابع: "لدي تجربة الان في فرنسا وأنا أركز معهم حاليا لتحقيق نجاحات معه"