ديسابر يكشف حقيقة عودته لتدريب الإسماعيلي

كشف الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عن دخوله في مفاوضات مع الإسماعيلي من أجل العودة لتدريبالدراويش من جديد.
وأكد ديسابر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة"النهار": "لم يدخل الإسماعيلي في مفاوضات معي وأنا لن أعود من جديد".
وتابع: "لدي تجربة الان في فرنسا وأنا أركز معهم حاليا لتحقيق نجاحات معه"
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