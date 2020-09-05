ديسابر: رمضان صبحي وأحمد فتحي لن يضمنا فوز بيراميدز بالبطولات

علق الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، على انضمام أحمد فتحي ورمضان صبحي، الى صفوف الفريق السماوي بداية

الموسم الكروي المقبل.

وأكد ديسابر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار":

"رمضان صبحي وأحمد فتحي لاعبان من العيار الثقيل وهم سيمثلون إضافة للفريق السماوي ولكن".

وتابع: "رمضان صبحي وأحمد فتحي لن يضمنا فوز بيراميدز بالبطولات رغم الإمكانيات الكبيرة"