ديسابر: رمضان صبحي وأحمد فتحي لن يضمنا فوز بيراميدز بالبطولات

علق الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، على انضمام أحمد فتحي ورمضان صبحي، الى صفوف الفريق السماوي بدايةالموسم الكروي المقبل.
وأكد ديسابر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار":"رمضان صبحي وأحمد فتحي لاعبان من العيار الثقيل وهم سيمثلون إضافة للفريق السماوي ولكن".
وتابع: "رمضان صبحي وأحمد فتحي لن يضمنا فوز بيراميدز بالبطولات رغم الإمكانيات الكبيرة"
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