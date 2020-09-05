ديسابر: اسألوا بيراميدز عن أسباب إقالتي والفلوس لوحدها لن تحقق المجد

كشف الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عن أسباب رحيله سريعا عن صفوف الفريق السماوي.
وأكد ديسابر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بيراميدز هو من يجيب عن هذا السؤال وليس هنا،وهم كانوا يرغبون في تحقيق البطولات والفوز فقط دون أي خسائر".
وتايع: "الفلوس لوحدها لن تحقق البطولات والمجد وبيراميدز يحتاج لمزيد من الوقت".
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