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ديسابر: اسألوا بيراميدز عن أسباب إقالتي والفلوس لوحدها لن تحقق المجد

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كشف الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عن أسباب رحيله سريعا عن صفوف الفريق السماوي.

وأكد ديسابر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بيراميدز هو من يجيب عن هذا السؤال وليس هنا،

وهم كانوا يرغبون في تحقيق البطولات والفوز فقط دون أي خسائر".

وتايع: "الفلوس لوحدها لن تحقق البطولات والمجد وبيراميدز يحتاج لمزيد من الوقت".

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