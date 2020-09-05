ديسابر: اسألوا بيراميدز عن أسباب إقالتي والفلوس لوحدها لن تحقق المجد

كشف الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عن أسباب رحيله سريعا عن صفوف الفريق السماوي.

وأكد ديسابر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بيراميدز هو من يجيب عن هذا السؤال وليس هنا،

وهم كانوا يرغبون في تحقيق البطولات والفوز فقط دون أي خسائر".

وتايع: "الفلوس لوحدها لن تحقق البطولات والمجد وبيراميدز يحتاج لمزيد من الوقت".