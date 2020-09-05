وادي دجلة: سنتقدم بشكوي ضد جهاد جريشة

قال محمد عبد الواحد، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن جهاد جريشة، حكم لقاء الأهلي ودجلةاليوم لم يكن عادلًا نهائياً.
وأكد محمد عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة"النهار": "مجلس ادارة دجلة ستحسم تقديم شكوى ونحن كهجاز فني مستائين تماما من قرارات جهاد جريشة".
وتابع: "سنقدم شكوى ضد جهاد جريشة اللي كان مستني أي حاجة علشان يحسبها للأهلي"
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