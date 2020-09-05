وادي دجلة: سنتقدم بشكوي ضد جهاد جريشة

قال محمد عبد الواحد، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن جهاد جريشة، حكم لقاء الأهلي ودجلة

اليوم لم يكن عادلًا نهائياً.

وأكد محمد عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة

"النهار": "مجلس ادارة دجلة ستحسم تقديم شكوى ونحن كهجاز فني مستائين تماما من قرارات جهاد جريشة".

وتابع: "سنقدم شكوى ضد جهاد جريشة اللي كان مستني أي حاجة علشان يحسبها للأهلي"