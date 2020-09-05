سيف زاهر: مباريات نصف دوري ابطال افريقيا في موعدها

أكد الإعلامي سيف زاهر ان لا يوجد تأجيل لمباريات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا بين الاهلي و الوداد و الزمالك و الرجاء و أن المباريات ستلعب في موعدها حتي الان.
و صرح سيف زاهر خلال برنامجه ملعب oNtime المذاع عبر قناة اون تايم سبورتس انه
و طالب سيف زاهر من قطبي الكرة المصرية المشاركين في بطولة دوري ابطال إفريقيا الأهلي و الزمالك عدم الإنسياق وراء الشائعات و التركيز فقط في الاستعداد للبطولة بشكل جيد .
جدير بالذكر ان هناك شائعات انتشرت حول تأجيل مباريات نصف نهائي ابطال إفريقيا خاصة بعد إعلن إتحاد الكرة المغربي جدول الدوري المغربي و ان هناك مباراة بين الرجاء و الوداد قبل موعد المباراة المحدد لنصف نهائي إفريقيا بيومين فقط .
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