سيف زاهر: مباريات نصف دوري ابطال افريقيا في موعدها

أكد الإعلامي سيف زاهر ان لا يوجد تأجيل لمباريات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا بين الاهلي و الوداد و الزمالك و الرجاء و أن المباريات ستلعب في موعدها حتي الان.

و صرح سيف زاهر خلال برنامجه ملعب oNtime المذاع عبر قناة اون تايم سبورتس انه

تواصل مع المهندس هاني ابوريدة بصفه شخصية و اكد له ان مباريات دوري ابطال إفريقيا في معادها و لا يوجد اي تأجيل .و طالب سيف زاهر من قطبي الكرة المصرية المشاركين في بطولة دوري ابطال إفريقيا الأهلي و الزمالك عدم الإنسياق وراء الشائعات و التركيز فقط في الاستعداد للبطولة بشكل جيد .جدير بالذكر ان هناك شائعات انتشرت حول تأجيل مباريات نصف نهائي ابطال إفريقيا خاصة بعد إعلن إتحاد الكرة المغربي جدول الدوري المغربي و ان هناك مباراة بين الرجاء و الوداد قبل موعد المباراة المحدد لنصف نهائي إفريقيا بيومين فقط .