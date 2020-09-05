سمير عثمان: هدف وادي دجلة أمام الاهلي صحيح

علق سمير عثمان الحكم الدولي السابق علي أزمة هدف وادي دجلة الملغي امام الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز. وقال سمير عثمان في تصريحات لبرنامج oNtime الذي يقدمه سيف زاهر ان هدف وادي دجلة امام الأهلي صحيح بنسبة ١٠٠ ٪؜ من وجهة نظره.

واضاف سمير عثمان خلال ان اللاعب دجلة المتسلل لم يستفد بالكرة من وجهة نظره و رؤيتة لفيديو الهدف ان اللاعب لم يعيق لاعب الأهلي ايمن اشرف من الوصول و اللاعب الكرة .

و اشار سمير عثمان ان لمس اللاعب لا يعتبر اعاقة و لكن ما حدث هو احتكاك طبيعي و اضاف سمير عثمان انه كان يتمني ان يكون حكام الفار حكام مساعدين و ليس حكم ساحة لكي يستطيعوا التعامل مع مثل هذه الكرات من خلال الفار .

امام الأهلي صحيح بنسبة ١٠٠ ٪؜ من وجهة نظره.واضاف سمير عثمان خلال ان اللاعب دجلة المتسلل لم يستفد بالكرة من وجهة نظره و رؤيتة لفيديو الهدف ان اللاعب لم يعيق لاعب الأهلي ايمن اشرف من الوصول و اللاعب الكرة .و اشار سمير عثمان ان لمس اللاعب لا يعتبر اعاقة و لكن ما حدث هو احتكاك طبيعي و اضاف سمير عثمان انه كان يتمني ان يكون حكام الفار حكام مساعدين و ليس حكم ساحة لكي يستطيعوا التعامل مع مثل هذه الكرات من خلال الفار .

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