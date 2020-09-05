رئيس لجنة الحكام: هدف دجلة الملغي من تسلل واضح

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بإتحاد الكرة ان هدف دجلة الملغي جاء من تسلل واضح علي لاعب دجلة لاعاقته لاعب النادي الأهلي من الوصول لكرة .

وقال وجيه احمد خلال برنامج oNtime مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة اون تايم سبورتس ان قرار الحكم جهاد جريشه بإلغاء هدف دجلة صحيح و لا جدال في ذلك فلاعب دجلة قام بإعاقة ايمن اشرف اللاعب النادي الاهلي عن الوصول الي الكرة و القانون ينص علي انه في حالة اعاقة اللاعب المتسلل للاعب الفريق المنافس عن الوصول الي الكرة تحتسب اللعبة تسلسل صريح .

و أضاف ان كلام الحكم الدولي السابق سمير عثمان بالنسبة لحكام الفار صحيح و هذا ما يسعي اليه لجنة الحكام الفترهً القادمة لتطوير طاقم الحكام المساعدين و اعطاهم ترخيص للفار كي يستطيعوا التعامل مع مثل هذه الحالات .

ان قرار الحكم جهاد جريشه بإلغاء هدف دجلة صحيح و لا جدال في ذلك فلاعب دجلة قام بإعاقة ايمن اشرف اللاعب النادي الاهلي عن الوصول الي الكرة و القانون ينص علي انه في حالة اعاقة اللاعب المتسلل للاعب الفريق المنافس عن الوصول الي الكرة تحتسب اللعبة تسلسل صريح .و أضاف ان كلام الحكم الدولي السابق سمير عثمان بالنسبة لحكام الفار صحيح و هذا ما يسعي اليه لجنة الحكام الفترهً القادمة لتطوير طاقم الحكام المساعدين و اعطاهم ترخيص للفار كي يستطيعوا التعامل مع مثل هذه الحالات .

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