مانويل جوزيه: هدف وادي دجلة صحيح واستحقوا ركلة جزاء

أكد البرتغالي مانويل جوزيه المدي الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الهدف الملغي لوادي دجلة في مباراة الأهليالتي أقيمت مساء أمس الجمعة كان صحيحاً.
وقال جوزيه في تصريجات تليفزيونية لقناة الأهلي:" هدف وادي دجلة الملغي أمام الأهلي كان صحيحاً، كما أن هناك ركلة جزاء لم تحتسب لصالحهم".
وأضاف المدرب البرتغالي: " التحكيم في هذه المباراة لم يكن علي مايرام".
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