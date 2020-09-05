دجلة: الأهلي لا يستحق الفوز ولا يحتاج لمجاملة جهاد جريشة

قال محمد عبد الواحد، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن الأهلي لا يستحق الفوز في لقاء اليوم.
وأكد محمد عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي لا يستحق الفوز ولا يحتاج لمجاملة جهادجريشة فهو متصدر الدوري بفارق نقاط كبير ولكن نحن نحتاج تلك النقاط".
وأوضح: "جهاد جريشة لما يروح البيت ويشوف الإعادة هيحس أنه ظلمنا في لقاء اليوم وهيحس بالذنب".
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