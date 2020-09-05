اخبار الرياضه

دجلة: الأهلي لا يستحق الفوز ولا يحتاج لمجاملة جهاد جريشة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال محمد عبد الواحد، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي  وادي دجلة، إن الأهلي لا يستحق الفوز في لقاء اليوم.

وأكد محمد عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي لا يستحق الفوز ولا يحتاج لمجاملة جهاد

جريشة فهو متصدر الدوري بفارق نقاط كبير ولكن نحن نحتاج تلك النقاط".

وأوضح: "جهاد جريشة لما يروح البيت ويشوف الإعادة هيحس أنه ظلمنا في لقاء اليوم وهيحس بالذنب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دجلة: الأهلي لا يستحق الفوز ولا يحتاج لمجاملة جهاد جريشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا