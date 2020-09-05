دجلة: الأهلي لا يستحق الفوز ولا يحتاج لمجاملة جهاد جريشة

قال محمد عبد الواحد، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن الأهلي لا يستحق الفوز في لقاء اليوم.

وأكد محمد عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي لا يستحق الفوز ولا يحتاج لمجاملة جهاد

جريشة فهو متصدر الدوري بفارق نقاط كبير ولكن نحن نحتاج تلك النقاط".

وأوضح: "جهاد جريشة لما يروح البيت ويشوف الإعادة هيحس أنه ظلمنا في لقاء اليوم وهيحس بالذنب".