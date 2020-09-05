سيد عبد الحفيظ: لا تتحدث عن كهربا وأنت تشعر بألم “القفا”

رد مدير الكرة بالنادي الأهلي “سيد عبدالحفيظ” على الهجوم الشرس الذي تعرض له خلال الساعات الماضية، عقب أزمة الجناح الدولي المصري محمود كهربا مع زميله في الاهلي “محمد الشناوي”.

وقرر سيد عبد الحقيظ توقيع غرامة ضخمة على محمود كهربا وصلت إلى مليون جنيه مصري ما يعادل 160 ألف دولار بسبب تطاوله على الحارس محمد الشناوي في غرفة خلع الملابس الأسبوع الماضي وانسحابه من التدريبات وظهوره في حالة ذهنية غير منضبطة.

وقال سيد عبدالحفيظ لقناة الاهلي عقب الفوز الذي حققه الفريق أمام وادي دجلة في الدوري المصري: “ندرك أن النادي الأهلي هو المقصود دائمًا من تلك الحملات المسعورة”.

وأضاف: “كان لدينا خيارين أمام أزمة كهربا، وهو نفي الأمر وتصوير فيديو بذلك وأن يقسموا على المصحف الشريف أنه لم يكن هناك تدريب من الأساس، والأمر الثاني هو مواجهة الأمر بشجاعة، وفي النهاية اخترنا أن نعلن كل التفاصيل”.

وأوضح: “لا أعرف كيف يتحدث المسئولين في الأندية الأخرى عن النادي الأهلي، ومن سطحية المسؤول الذي يهاجم النادي يقول أنه يعيش أفضل أيام حياته، كيف والفارق بينه وبين النادي الأهلي 20 نقطة؟”.

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وتهكم على رئيس نادي الزمالك بقوله “المسؤول الذي تحدث عن أفضل أيام حياته، يحقق الدوري مرة كل عشر سنوات، ثم مَن قال أن مركز الاهلي هو الرابع في الدوري من بعد استئناف الموسم؟ الأهلي هو أقل الفرق خسارة للنقاط في الدوري بعد استخدام تقنية الفيديو (الفار)، والفريق خسر خمس نقاط فقط منذ استئناف الموسم”.

وأردف عبدالحفيظ “هناك فرق أخرى لم يُحتسب لها أية ركلات جزاء منذ استخدام الـVAR، في حين احتسبت للأهلي ثلاث ركلات جزاء”.

وحول تصريحات مرتضى منصور عن قيام كهربا بضربه (سيد عبد الحفيظ) على رأسه من الخلف (القفا)، قال عبدالحفيظ: “هذا لا يمكن أن يحدث عندنا في الأهلي، يحدث في أماكن أخرى، وأكثر شخص يشعر بالألم من ضربه على (القفا) هو هذا الشخص (مسؤول الزمالك)، لأن مصر كلها شاهدته وهو يتم ضربه على قفاه، ومن بعده يأتي ستاموني (يقصد أحد شخصيات فيلم الكيف مؤلف الأغاني الخاص ببطل الفيلم)”.

شاهد ماذا قال سيد عبد الحفيظ عن قصة القفا