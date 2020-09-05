رياضة | ميلان يجهز عرض لضم جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميلان يجهز عرض لضم جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الإحصائيات تشير إلى أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني سجل في ثلاث مباريات ضد إنتر ميلان، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن أرقام الم الويلزي كافية لجماهير ميلان للترحيب بالتعاقد مع جاريث بيل.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن نجم خط الوسط الويلزي أصبح خارج خطط الملكي والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

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وأفاد الموقع الإيطالي بأن إدارة الروسونيري تفكر في التعاقد مع جاريث بيل على الرغم من أن المفاوضات مع مسئولي الملكي لن تكون سهلة.

ونقل الموقع الإيطالي عن شبكة Agipronews أنه وفقًا لمحللي المراهنات فإن الموافقة على وجود جاريث بيل في ميلان بجانب زالاتان إبراهيموفيتش جاءت بدرجة 7.50 من عشر درجات.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه بعد تعاقد ميلان مع إبراهيم دياز فإنه يمكن لنجم آخر من ريال مدريد ارتداء قميص الروسونيري.