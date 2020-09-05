رياضة | مدرب بيراميدز السابق: الأهلي تأثر برحيل عبد الله السعيد

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب بيراميدز السابق: الأهلي تأثر برحيل عبد الله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عن عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخبنا الوطني.

وأكد ديسابر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "عبدالله السعيد لاعب كبير ومهم في أي فريق".

وتابع: "الأهلي تأثر كثيرا برحيل عبدالله السعيد وافتقد خدماته".

وكان عبد الله السعيد غاب عن مباراة فريقه بيراميدز أمام الزمالك أول أمس الخميس والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد.