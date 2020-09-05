رياضة | صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي برشلونة من اتخاذ خطوات حاسمة من أجل التعاقد مع الثنائي الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق ليون الفرنسي، وجورجينيو فينالدوم نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الصيف الجاري.

وكان رونالد كومان قد أمر برحيل الرباعي صامويل أومتيتي، إيفان راكيتيتش، آرتورو فيدال، لويس سواريز، خارج الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل على هامش ثورة الإصلاح داخل الكامب نو عقب توديع بطولة دوري أبطال أوروبا، بهزيمة مريرة امام بايرن ميونيخ الألماني.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن الثنائي الهولندي قد اقتربا بشكل كبير من تدعيم تشكيل مواطنهم رونالد كومان الموسم المقبل.

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وأشارت الصحيفة أن فينالدوم سيكون ورقة رابحة في وسط الملعب بعد رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية، وإقتراب رحيل فيدال إلى إنتر ميلان.

فيما سيدعم ديباي خط الهجوم بجوار الثلاثي ميسي وغريزمان وفاتي بعد إقتراب رحيل لويس سواريز نحو يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن الثنائي كان من أعمدة رونالد كومان أثناء ولايته لتدريب منتخب هولندا، قبل أن يغادر صوب الكامب نو لخلافة كيكي سيتين.