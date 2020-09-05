رياضة | عبدالحفيظ: هناك لغز حول تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبدالحفيظ: هناك لغز حول تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، استغرابه من التسريبات الواردة من الصحف المغربية بشأن إمكانية تأجيل مباريات الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لشهر أكتوبر بسبب فيروس كورونا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي "سنلعب ضد حرس الحدود يوم الاثنين، الفارق الزمني قليل جدا، وننتظر جدول باقي مبارياتنا في الدوري".

وأضاف "قد يكون اتحاد الكرة في حساباته تحديد موعد مباريات قبل نهائي دوري الأبطال، هذا لغز، نعرف المعلومات من الصحف المغربية أو المسؤولين بالمغرب، لا أفهم، هذه ليست المرة الأولى بخلاف إن إعلان مواعيد جدول الدوري المغربي يؤكد أنه تأكيد وتصميم أو إثبات حالة لقرار التأجيل".

وأتم مدير الكرة بالأهلي "مباراة دجلة من أصعب وأهم المباريات، فريق دجلة منذ موسمين أو ثلاثة من أصعب الفرق في المواجهة، فهو فريق يلعب بثقة ويملك لاعبين أصحاب سرعات وتحركات في منتهى الروعة، ينقصهم الشراسة على المرمى لتحقيق نتائج أفضل كثيرا".