رياضة | كريم شحاته: فقدنا كأس إفريقيا 2010 فقط.. والباقي لسه موجود

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كريم شحاته: فقدنا كأس إفريقيا 2010 فقط.. والباقي لسه موجود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامي كريم حسن شحاته، على اختفاء كأس الأمم الإفريقية، وبعض الكؤوس الأخرى من داخل مقر اتحاد الكرة، قائلًا إن ضياع الكؤوس مفاجئة، متعجبًا من الصمت على هذه الأزمة طوال تلك الفترة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، من معلوماتي ومصادري إن الكأس بتاع 2010 هو اللي ضاع، ومش موجود، لكن كأس 2006 و2008 وكأس 1986، موجودين بالاتحاد".

ونشر اتحاد الكرة بيانًا، يعلن خلاله عن فتح تحقيق حول اختفاء الكأس، حيث جاء نصه كالآتي:

"في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليًا لمقره الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير".

"ويجرى حاليًا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة، وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 20132 لدى الهجوم عليه من مجموعات الأولتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة"