رياضة | مرتضى منصور يكشف مصير ثلاثي الأبيض من التجديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يكشف مصير ثلاثي الأبيض من التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، رفضه القاطع لرحيل أي لاعب من أعمدة الفريق الرئيسية خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك

وقال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "لن يرحل أي لاعب من أعمدة الزمالك الرئيسية، سواء فرجانى ساسى أو يوسف أوباما أو عبدالله جمعة أو غيرهم".

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وتابع رئيس الزمالك: "أولا لأن يتبقى في عقودهم سنة ونصف، ثانيا يتبقى لنا 3 لاعبين فقط وننتظر فقط الانتهاء من البطولة الإفريقية ثم الإعلان عن الصفقات الجديدة وبعدها سيوقعون على عقود تجديدهم بكل سلاسة".

وأكمل منصور: "الثلاثي أوباما وساسي وجمعة، سيجدد، أخبرونى بأنهم سيوقعون على بياض*.

وأتم مرتضى: "ساسى لن يرحل وهو لاعب ملتزم، نادى الزمالك يدفع مرتبات لاعبيه في موعدها، يوفر مدربا متميزا ومشرفا على الكرة مجتهدا، وليس لدينا أي أزمات".