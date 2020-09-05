رياضة | رضا عبد العال عن سرقة كأس إفريقيا: كله راح في الدوشة.. "اتسيح واتباع"

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال عن سرقة كأس إفريقيا: كله راح في الدوشة.. "اتسيح واتباع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الكابتن رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، على اختفاء كأس الأمم الإفريقية، وبعض الكؤوس الأخرى من داخل مقر اتحاد الكرة، قائلًا:" ممكن يكون اتسيح واتباع".

وقال رضا عبد العال، خلال مداخلة مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: "الكؤوس دي هوب طارت في الهوا والموضوع نام، وممكن يقلدوها علشان يقولوا للناس أنهم لاقوها".

وأضاف: " 8 سنين كتير أو في ناس عاشت وناس ماتت وناس كبرت، خلال 5 أو 6 شهور تعرف مين اللي سرقهم، لكن بعد 8 سنين صعب".

وأشار إلى أن الفترة التي حدث خلال حريق الاتحاد، كان مصر تعاني من انفلات أمني، مستطردًا: "كله راح في الدوشة، ولو عاوز تعرف الحقيقة افتح ملفات اتحاد الكرة، الكاميرات مصورة كل حاجة، والدولة دلوقتي رجعت ووقفت على رجلها وهنقدر نعرف من سرق الكؤوس من مقر الاتحاد".