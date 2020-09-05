رياضة | إيطاليا تتعادل مع البوسنة والهرسك في دوري أمم أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تتعادل مع البوسنة والهرسك في دوري أمم أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب موقعة إيطاليا مع البوسنة والهرسك، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، في افتتاح مسيرة الفريقين بالمجموعة الأولى في دوري القسم الأول ببطولة دوري أمم أوروبا.



واقتسم المنتخبان الإيطالي والبوسني المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة لكل منهما بفارق نقطتين خلف المنتخب الهولندي الذي تصدر المجموعة مبكراً.

وعلى إستاد أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا الإيطالية، انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تقدم المنتخب البوسني بهدف للنجم الكبير إدين دزيكو في الدقيقة 57 وتعادل ستيفانو سينسي للمنتخب الإيطالي "الآزوري" بهدف في الدقيقة 67.