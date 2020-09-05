الامارات | إسقاط ملف ترشح وزير رياضة سابق لرئاسة «الأولمبية الجزائرية»

شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط ملف ترشح وزير رياضة سابق لرئاسة «الأولمبية الجزائرية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسقطت اللجنة الأولمبية الجزائرية ملف ترشح وزير الشاب والرياضة السابق ورئيس اتحاد المسايفة رؤوف برناوي، لمنصب رئاستها خلال الجمعية العمومية الانتخابية المقررة اليوم، لخلافة الرئيس المستقيل مصطفى براف. وجاء قرار اللجنة بعد أن رأت أن ملف برناوي غير مؤهل للترشح بسبب موانع قانونية.

وانقضت مساء أول من أمس، الآجال القانونية للترشح، بتقديم خمسة أسماء أوراق ترشحها، ويتعلق الأمر برؤوف برناوي، وسمية فرقاني أول حكمة جزائرية في كرة القدم، وعبدالرحمن حماد، صاحب برونزية القفز العالي بأولمبياد سيدني.

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وترشح أيضاً مبروك قربوعة، الرئيس السابق لاتحاد الدراجات، والوزير الأسبق سيد علي لبيب.

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