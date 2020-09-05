الامارات | «بطل دوري الأمم» يواجه كرواتيا.. وشكوك حول مشاركة رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن «بطل دوري الأمم» يواجه كرواتيا.. وشكوك حول مشاركة رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستهل البرتغال حملة الدفاع عن لقبها في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، اليوم، بمواجهة كرواتيا وصيفة بطل العالم، وسط شكوك حول مشاركة النجم كريستيانو رونالدو، بسبب ورم في إصبع قدمه.

ويوجد رونالدو في بورتو، مع الفريق، إلا أنه يعاني ورماً في إصبع قدمه، ولم يتمرن مع زملائه يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بل قام فقط «بتمارين في الصالة الرياضية»، وفق ما أفاد الاتحاد البرتغالي للعبة.

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ولم يذكر الاتحاد، الذي أغلق مقر تدريباته أمام الصحافة بسبب البروتوكول الصحي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، ما إذا سيكون نجم يوفنتوس الإيطالي جاهزاً لمواجهة كرواتيا، ومن ثم السويد الثلاثاء المقبل. حيث أشار في بيان: «يعاني قائد المنتخب الوطني ورماً في إصبع قدمه اليمنى، ويعالجه بالمضادات الحيوية».

كما أعلن عن انسحاب لاعب ليل الفرنسي، ريناتو سانشيز، من صفوف المنتخب لأسباب طبية، دون الدخول في التفاصيل، وغيابه عن المباراتين. ولم يخض رونالدو (35 عاماً) أي مباراة، منذ خروج فريق «السيدة العجوز» من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ليون الفرنسي الشهر الفائت.

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