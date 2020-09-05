الامارات | ابن جيان على خطى والده.. يلعب مع أكسفورد الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن ابن جيان على خطى والده.. يلعب مع أكسفورد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير، نشره موقع «غانا ويب»، أن فريدريك نجل اللاعب الغاني أساموه جيان، الذي دافع عن فريق العين وشباب الأهلي سابقاً، يرغب في السير على خطى والده في المستقبل، خصوصاً أنه حالياً يتلمس خطاه مع فريق الشباب في نادي أكسفورد الإنجليزي. وقال الموقع إن «مسيرة جيان كانت ناجحة للغاية، سواء على مستوى المنتخب الغاني، أو الأندية التي ارتدى قميصها، على غرار نادي سندرلاند الإنجليزي، ونادي العين الذي حصل معه على لقب دوري الخليج العربي، ونال جائزة الهداف». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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