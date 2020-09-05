الامارات | تعادل العربي ودبا الحصن ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل العربي ودبا الحصن ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريقا العربي وضيفه دبا الحصن 1-1، أول من أمس، ودياً، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، والدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

سجل لدبا الحصن العماني محمد المربوعي، والعربي البرازيلي باولينهو من ضربة جزاء.

من جهته، وصف عضو مجلس إدارة نادي دبا الحصن ورئيس لجنة الاحتراف، محمد سالم الظهوري، قرار اتحاد كرة القدم بتأجيل انطلاق منافسات الموسم المقبل بـ«القرار المهم»، وأنه جاء في الوقت المناسب، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أعطى هذا التأجيل فرصة أخرى للاستعداد البدني بصورة أفضل، بحيث تكون الفرق جاهزة دون التعرض للإصابات، بسبب فترة تعليق الأنشطة بسبب فيروس كورونا، وسينعكس ذلك إيجاباً على الأداء الفني».

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