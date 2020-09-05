شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: هناك فريق في الدوري لم تُحتسب له ركلة جزاء منذ ‏تطبيق «الفار»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه اندهش من البعض الذين يؤكدون ان مستوى النادي الأحمر تراجع بعد تفنية الفار في الدوري المصري. وأضاف عبدالحفيظ خلال تصريحات لقناة الأهلي عقب فوز الفريق الأحمر على دجلة:«هناك فريق في الدوري المصري لم يتحصل على أي ركلة جزاء خلال مبارياته منذ تطبيق تقنية الفار». وفاز الأهلي على دجلة بهدفين نظيفين بمنافسات الجولة 24 لمسابقة الدوري الممتاز، عقب مباراة مثيرة تحكيمياً. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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