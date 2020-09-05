شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة: "سنقدم شكوى ضد جهاد جريشة اللي كان مستني أي حاجة علشان يحسبها للأهلي" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالواحد، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن جهاد جريشة، حكم لقاء الأهلي ودجلة اليوم لم يكن عادلا نهائيًا.

وأكد محمد عبدالواحد في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «مجلس ادارة دجلة ستحسم تقديم شكوى ونحن كهجاز فني مستائين تمامًا من قرارات جهاد جريشة».

وتابع: «سنقدم شكوى ضد جهاد جريشة اللي كان مستني اأي حاجة علشان يحسبها للأهلي»