شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة: جهاد جريشة لما يروح البيت ويشوف الهدف هايعرف إنه ظلمنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالواحد، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن الأهلي لا يستحق الفوز في لقاء اليوم.

وأكد محمد عبدالواحد في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «الأهلي لا يستحق الفوز ولا يحتاج لمجاملة جهاد جريشة فهو متصدر االدوري بفارق نقاط كبير ولكن نحن نحتاج تلك النقاط».

وأوضح: «جهاد جريشة لما يروح البيت ويشوف الإعادة هيحس أنه ظلمنا في لقاء اليوم وهيحس بالذنب».