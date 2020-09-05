شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة: جهاد جريشة لما يروح البيت ويشوف الهدف هايعرف إنه ظلمنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالواحد، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن الأهلي لا يستحق الفوز في لقاء اليوم.
وأكد محمد عبدالواحد في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «الأهلي لا يستحق الفوز ولا يحتاج لمجاملة جهاد جريشة فهو متصدر االدوري بفارق نقاط كبير ولكن نحن نحتاج تلك النقاط».
وأوضح: «جهاد جريشة لما يروح البيت ويشوف الإعادة هيحس أنه ظلمنا في لقاء اليوم وهيحس بالذنب».
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