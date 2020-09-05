شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة: هدفنا في الأهلي سليم ١٠٠٪ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالواحد، مدرب وادي دجلة، إن ما يحدث مع فريقه من التحكيم «حرام»، وأن ناديه لديه حقوق مثله مثل أي ناد آخر في الدوري، فلماذا هذا التعمد ضد الأندية الصغيرة.

وأضاف مدرب دجلة في تصريحات تليفزيونية أن الأندية كلها يتم ظلمها لصالح ناد واحد، وقال: «الأهلي مش محتاج مساعدة من التحكيم وهدفنا في الأهلي سليم ١٠٠٪؜».