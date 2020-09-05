شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة: هدفنا في الأهلي سليم ١٠٠٪ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالواحد، مدرب وادي دجلة، إن ما يحدث مع فريقه من التحكيم «حرام»، وأن ناديه لديه حقوق مثله مثل أي ناد آخر في الدوري، فلماذا هذا التعمد ضد الأندية الصغيرة.
وأضاف مدرب دجلة في تصريحات تليفزيونية أن الأندية كلها يتم ظلمها لصالح ناد واحد، وقال: «الأهلي مش محتاج مساعدة من التحكيم وهدفنا في الأهلي سليم ١٠٠٪».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
99,582
-
تعافي
76,305
-
وفيات
5,495
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب دجلة: هدفنا في الأهلي سليم ١٠٠٪ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.